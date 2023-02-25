Кличко: на предприятии в Подольском районе Киева начался пожар

Виталий Кличко сообщил о возгорании на одном из заводов в столице Украины вечером 25 февраля.

В субботу киевский мэр Виталий Кличко опубликовал новое сообщение на своей странице в социальных сетях, где заявил, что в Подольском районе Киева начался пожар на одном из местных промышленных объектов.

По словам Кличко, на месте возгорания уже работают сотрудники спасательных служб, которые заняты локализацией и тушением пожара, а также эвакуацией работников предприятия.

Примечательно, что 9 февраля Виталий Кличко сообщал о взрыве на одном из заводов в Дарницком районе Киева, отметив, что его причиной стало возгорание баллона с газом.