Народная актриса РФ Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет

Актриса театра и кино Светлана Брагарник скончалась на семьдесят девятом году жизни.

Вечером субботы Московский драматический театра имени Гоголя опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что народная актриса Российской Федерации Светлана Брагарник умерла в возрасте 78-лет. Известно, что Брагарник являлась постоянной сотрудницей данного театра с 1972 года.

Последней значимой наградой Светланы Брагарник является премия "Белый слон" за роль директрисы в фильме "Ученик" российского режиссёра Кирилла Серебрянникова.