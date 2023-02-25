«РИА Новости»: российским бойцам от передовой до центра Артёмовска осталось 1740 метров

Командир взвода ЧВК «Вагнер» заявил, что российским бойцам от передовой до центра Артёмовска осталось зачистить 1740 метров.

25 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на командира взвода ЧВК «Вагнер», сообщило о том, российские военнослужащие продолжают активные наступательные действия в городе Артёмовск в ДНР.

Командира взвода ЧВК «Вагнер» утверждает, что от передовых позиций до центра Артёмовска российским бойцам осталось 1740 метров, отметив, что подразделения Вооружённых сил Украины держат оборону, но утратили надежду на победу и начинают отступать.