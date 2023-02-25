Румынский политик выступил по видеосвязи по видеосвязи, находясь в душе

Парламентарий из Румынии Альберто-Иосиф Караян позвонил коллегам из душа во время заседания.

25 февраля представитель правительства Румынии Альберто-Иосиф Караян принял участие в заседании, позвонив коллегам по видеосвязи из душа. Караян случайно включил свою камеру, показав всем присутствующим на мероприятии, где он находится, чем вызвал бурный смех собственных коллег.

По словам Альберто-Иосиф Караяна, он сильно занервничал и не смог выключить камеру сразу, признавшись, что принимает душ из-за сильного насморка чтобы согреться.