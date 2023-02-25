Жители Берлина несут цветы к сгоревшему российскому танку, установленному возле посольства России по просьбе украинцев.

Издание "Военкор Русской Весны" уведомляет, что накануне два украинских активиста установили сгоревший российский танк напротив посольства России в Берлине, намереваясь таким образом усилить критику спецоперации РФ в Украине среди жителей Германии.

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что в установке российских танков в Берлине много символизма, который вредит немецкому государству.

Сегодня стало известно, что украинская акция с российскими танками приняла принципиально новые формы: вместо осуждения спецоперации немцы массово несут к танку букеты цветов.