«Русская Весна»: немцы массово несут цветы к сгоревшему танку РФ в Берлине
2023-02-25 17:47
Жители Берлина несут цветы к сгоревшему российскому танку, установленному возле посольства России по просьбе украинцев.
Издание "Военкор Русской Весны" уведомляет, что накануне два украинских активиста установили сгоревший российский танк напротив посольства России в Берлине, намереваясь таким образом усилить критику спецоперации РФ в Украине среди жителей Германии.
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что в установке российских танков в Берлине много символизма, который вредит немецкому государству.
Сегодня стало известно, что украинская акция с российскими танками приняла принципиально новые формы: вместо осуждения спецоперации немцы массово несут к танку букеты цветов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей