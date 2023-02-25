Шок-статистика: от родов или беременности каждые 2 минуты в мире умирает одна женщина

Основной причиной женской смертности является недоступность качественного и надежного медобслуживания.

Согласно новому исследованию ООН и ВОЗ, каждые две минуты на планете умирает одна женщина - от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами.

Хотя беременность должна быть временем огромной надежды и позитивного опыта, она по-прежнему остается шокирующе опасным опытом для миллионов женщин по всему миру, которые не имеют доступа к качественному медобслуживанию, - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно отчету, сильное кровотечение, высокое кровяное давление, инфекции, связанные с беременностью, осложнения от небезопасных абортов и сопутствующие заболевания, которые могут усугубиться во время беременности, являются основными причинами материнской смертности.

Многие из проблем, которые становятся их гибелью, поддаются профилактике и лечению при наличии доступа к нормальному медобслуживанию, подчеркивают авторы исследования..

Согласно отчету, материнская смертность в Европе и Северной Америке с 2016 по 2020 год выросла на 17% и 15% соответственно.

В Австралии и Новой Зеландии эти показатели остались на прежнем уровне, а в Центральной и Южной Азии снизились.

Не исключено, что на эти цифры повлияла пандемия. Дело в том, что COVID увеличивает риск осложнений беременности.

По оценкам, в 2020 году во всем мире произошло 287 000 случаев материнской смертности. Согласно докладу, хотя в период с 2000 по 2015 год были достигнуты успехи в снижении материнской смертности, впоследствии эти достижения в значительной степени застопорились или даже были обращены вспять.

Материнская смертность, как правило, сосредоточена в беднейших странах и в районах, переживающих конфликты. В 2020 году примерно 70% случаев материнской смертности в мире произошло в странах Африки к югу от Сахары.

А в странах, сталкивающихся с серьезными гуманитарными кризисами, показатели материнской смертности более чем в два раза превышали среднемировой показатель.