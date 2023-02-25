По всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины второй раз за 25 февраля объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В пятницу, 25 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что в столице и во всех областях Украины второй раз за день звучит сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны» отметили, что сирена по всей территории Украины объявлена из-за непосредственной ракетной угрозы, но на данный момент никакой информации о «прилётах» нет.