По всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога
2023-02-25 18:11
Украинские СМИ сообщили, что по всей территории Украины второй раз за 25 февраля объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
В пятницу, 25 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что в столице и во всех областях Украины второй раз за день звучит сирена воздушной тревоги.
Обозреватели «Страны» отметили, что сирена по всей территории Украины объявлена из-за непосредственной ракетной угрозы, но на данный момент никакой информации о «прилётах» нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко