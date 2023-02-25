Лидер немецких левых Джанин Висслер призвала к роспуску НАТО

Лидер Левой партии ФРГ Джанин Висслер поддерживает призыв своей партии к роспуску НАТО.

Наша критика НАТО не устарела, потому что Россия ведет войну, нарушающую международное право», — заявила Висслер газетам медиагруппы Funke.

«Мы хотим заменить НАТО системой коллективной безопасности. Стабильная международная безопасность может быть гарантирована только тогда, когда все важные государства будут интегрированы в общую систему безопасности», - считает политик.

Висслер ответил на возражение интервьюера о том, что без НАТО российские войска уже могут находиться в странах Балтии.

«У меня не сложилось впечатление, что Путин собирается напасть на страны Балтии. Его армия была полностью истощена на Украине», - сказала политик.

«НАТО — не что иное, как гарант безопасности и стабильности в этом мире», — констатировала Висслер и обвинила альянс в ведении войн, нарушающих само международное право — «в Афганистане или на Балканах».

А расширение НАТО на восток — это часть «предыстории украинской войны».

На вопрос, винит ли она НАТО в войне на Украине, левый председатель ответил отрицательно: «Я думаю, что расширение НАТО на восток было ошибкой, но это не оправдание для вторжения в Украину и бомбардировок городов», сказала она.