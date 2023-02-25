Иран принял на вооружение ракету Paveh c дальностью полета 1 650 км

Командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран принял на вооружение новую крылатую ракету Paveh c дальностью полета 1 650 км.

25 февраля иранское информационное агентство Tasnim News Agency, со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амира Али Хаджизаде, сообщило о том, что ВКС КСИР приняли на вооружение новую крылатую ракету Paveh c дальностью полета 1 650 км.

Иранский военные подчеркнул, что данная ракета имеет идеальную точность, в также обратил внимание на то, что Иран способен поразить американские военные корабли в радиусе до 2 тыс. км.

Хаджизаде добавил, что ракета Paveh названа в память об иранских войсках, замученных в провинции Курдистан.