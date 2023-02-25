Компания Orlen заявила о прекращении поставок в Польшу нефти из России

Глава PKN Orlen Даниель Обайтек заявил, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу.

25 февраля глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниель Обайтек в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что Российская Федерация полностью прекратила поставки нефти в Республику Польша, заявив, о полной готовности к данному сценарию развития событий.

Обайтек утверждает, что в последние месяцы в Польшу из России поступало только 10% сырья, а восполнить нехватку «чёрного золота» польская сторона сможет с помощью поставок из других стран.