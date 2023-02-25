В Южной Калифорнии шторм вызвал проливные дожди и сходы лавин, сотни тысяч домовладений отрезаны от коммуникаций

Пытаясь бороться со стихией, местные жители выкладывают на дороге мешки с песком. По словам старожилов, они не помнят такого разгула непогоды.

Американский штат Калифорния пережил мощный шторм, который обрушился на Западное побережье. Жители Южной Калифорнии могли видеть, как снег большими пластами сползает с холмов на дно долины.

Это, наверное, самая странная зима, которая у нас когда-либо была, - сказала жительница Палм-Спрингс Минди Келли,. Порывы ветра, которые мы испытали, были, вероятно, самыми сильными из виденных. Холод и ветер вместе взятые не похожи ни на что, что было раньше.

После шторма в районе установились низкие температуры, достигавшие 40 градусов. Хотя накануне 3 миллиона калифорнийцев проснулись в пятницу утром из-за предупреждения о зимнем шторме, который впервые обрушился на Голден Стейт, оставив более 100 000 домов без электричества.

Самое безумное то, что из-за этого шторма можно было увидеть все, что угодно, - сказала метеоролог Fox Weather Эми Фриз. Мы говорили о предупреждениях о снежной буре, мы говорили о внезапных наводнениях, но сегодня утром у нас также могут быть серьезные грозы.

Калифорния и другие части Запада США столкнулись с сильным снегопадом и дождем из-за последнего зимнего шторма, обрушившегося на страну.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о снежной буре в горах Сьерра-Невада и Южной Калифорнии. По словам синоптиков, эти условия повышают риск схода лавин.

Метеорологическая служба в Сан-Диего выпустила свое первое в истории предупреждение о снежной буре для горных районов, включая Биг-Беар, Лейк-Эрроухед и Райтвуд.

Сильный снегопад был не единственной проблемой в Калифорнии. Синоптики говорят, что они обеспокоены проливными дождями, которые приведут к внезапным наводнениям в центре Лос-Анджелеса.

По словам Фриза, центральная и северная Калифорния подвергались риску разрушительных гроз, ураганных ветров и водяных смерчей, которые представляют собой торнадо над водой, которые могут обрушиться на берег в виде водосточных труб.

В округе Вентура сделаны предупреждения об эвакуации для районов, считающихся нестабильными после сильных штормов и унесших жизни более десятка человек в прошлом месяце.

Жители в ожидании сильного ливня выстилали дороги мешками с песком.