Минфины G20 приняли итоговое заявление без позиции по Украине
Главы Минфинов стран Группы Двадцати приняли заявление по итогам встречи без позиции по украинскому кризису.
25 февраля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман публично заявила, что главы Минфинов государств-членов "Большой Двадцатки" не смогли принять итоговое заявление с позицией по Украине и российской спецоперации, поскольку против этого возражали представители России и Китая.
По данным Ситхараман, вместе традиционного коммюнике Министерства финансов стран G20 приняли простой итоговый документ и резюме председателя организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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