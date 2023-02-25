Минфины G20 приняли итоговое заявление без позиции по Украине

2023-02-25 19:57

Главы Минфинов стран Группы Двадцати приняли заявление по итогам встречи без позиции по украинскому кризису.

25 февраля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман публично заявила, что главы Минфинов государств-членов "Большой Двадцатки" не смогли принять итоговое заявление с позицией по Украине и российской спецоперации, поскольку против этого возражали представители России и Китая.

По данным Ситхараман, вместе традиционного коммюнике Министерства финансов стран G20 приняли простой итоговый документ и резюме председателя организации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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