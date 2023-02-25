Минфины G20 приняли итоговое заявление без позиции по Украине

45 000 животных погибли в результате схода с рельсов поезда с токсичной химией в Огайо

Агенты службы здравоохранения выявили, что тысячи водных видов умерли, а жителям приказали эвакуироваться из своих домов после того, как поезд сошел с рельсов, разбился и произошла утечка газа.

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