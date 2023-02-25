В единственной армянской деревне в Турции возникли из-за землетрясения

В единственной в Турции армянской этнической деревне Вакифли никто не погиб во время землетрясения, но ее жители опасаются за свое будущее.

Из 40 местных домов 30 получили повреждения, 130 жителей лишились доступа к электроэнергии.

Сейчас они могут найти кров и тепло только в чайхане. Пожилые местные жители опасаются, что люди уедут отсюда и не будут восстанавливать деревню.

Деревня Вакифли находится на горе Моисея в провинции Хатай в западной части границы Турции и Сирии.