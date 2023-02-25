Бэрронс: Россия изменит ход спецоперации в Украине усилением роли ВКС

Британский генерал Ричард Бэрронс допустил изменение характера российской СВО из-за усиления роли авиации в ней.

25 февраля экс-генерал Великобритании Ричард Бэрронс публично заявил, что до настоящего момента российские войска не слишком интенсивно использовали собственные военно-космические силы в ходе спецоперации, однако всё может изменится. По мнению Бэрронса, если вертолёты, истребители и бомбардировщики РФ станут активнее рабать в Украине, то природа спецоперации поменяется.

Также ранее Ричард Бэрронс ранее утверждал, что британская армия израсходует все запасы боевых снарядов в первый же день войны с Россией.