Бэрронс: Россия изменит ход спецоперации в Украине усилением роли ВКС
Британский генерал Ричард Бэрронс допустил изменение характера российской СВО из-за усиления роли авиации в ней.
25 февраля экс-генерал Великобритании Ричард Бэрронс публично заявил, что до настоящего момента российские войска не слишком интенсивно использовали собственные военно-космические силы в ходе спецоперации, однако всё может изменится. По мнению Бэрронса, если вертолёты, истребители и бомбардировщики РФ станут активнее рабать в Украине, то природа спецоперации поменяется.
Также ранее Ричард Бэрронс ранее утверждал, что британская армия израсходует все запасы боевых снарядов в первый же день войны с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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