Иван Ургант объяснил, почему отменили «Путешествия Познера и Урганта» в Дубае и на Кипре

По словам шоумена, выступление перенесено на октябрь по уважительным причинам. Это не происки врагов, а непредвиденные обстоятельства.

Шоумен Иван Ургант и журналист Владимир Познер отменили свои выступления на Кипре и в Дубае, сообщает Рамблер.

«Путешествия Познера и Урганта» строит формат общения зрителей и ведущих в виде рассказов о путешествиях и ответах на вопросы из зала.

Причины отмены не назывались. Но сегодня Иван Ургант в соцсетях раскрыл свою версию случившегося.

Мы были вынуждены перенести выступления на октябрь по уважительным причинам. Это не происки врагов, это связано с личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придет, Владимир Познер лично от корки до корки прочтет вслух свою книгу «Прощание с иллюзиями». В остальном программа не меняется: акробатические этюды, продажа биодобавок в фойе, фокусы с исчезновением, - пошутил артист.

Несмотря на бодрый тон обращения Урганта, публика активно сдает билеты. По слухам, на отмене настоял Познер, потому что после провокационных публикаций блогеров и СМИ опасался, что может случиться большой скандал.

Ранее гендиректор Первого канала России Константин Эрнст отказался дать комментарий по поводу возвращения передачи Ивана Урганта в эфир.