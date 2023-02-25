Иван Ургант объяснил, почему отменили «Путешествия Познера и Урганта» в Дубае и на Кипре
По словам шоумена, выступление перенесено на октябрь по уважительным причинам. Это не происки врагов, а непредвиденные обстоятельства.
Шоумен Иван Ургант и журналист Владимир Познер отменили свои выступления на Кипре и в Дубае, сообщает Рамблер.
«Путешествия Познера и Урганта» строит формат общения зрителей и ведущих в виде рассказов о путешествиях и ответах на вопросы из зала.
Причины отмены не назывались. Но сегодня Иван Ургант в соцсетях раскрыл свою версию случившегося.
Мы были вынуждены перенести выступления на октябрь по уважительным причинам. Это не происки врагов, это связано с личными непредвиденными обстоятельствами.
Каждому, кто не сдаст билеты и придет, Владимир Познер лично от корки до корки прочтет вслух свою книгу «Прощание с иллюзиями».
В остальном программа не меняется: акробатические этюды, продажа биодобавок в фойе, фокусы с исчезновением, - пошутил артист.
Несмотря на бодрый тон обращения Урганта, публика активно сдает билеты. По слухам, на отмене настоял Познер, потому что после провокационных публикаций блогеров и СМИ опасался, что может случиться большой скандал.
Ранее гендиректор Первого канала России Константин Эрнст отказался дать комментарий по поводу возвращения передачи Ивана Урганта в эфир.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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