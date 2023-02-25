Долгожители Китая знают, как получить радость от старости

Поднебесная уникальная азиатская страна: здесь живут без малого 50 тысяч жителей старше ста лет.

Родина китайских долгожителей - населённый пункт Бама. Здесь столетних жителей в пять раз больше, нежели во всем мире.

Этот городок любят посещать туристы. Основной вопрос, который им задают: в чем секрет долголетия? Жители отвечают: это - результат здорового питания, физического труда, хорошей экологии.

А ученые объясняют данный феномен тем, что при условиях труднодоступной местности выживают сильнейшие. В итоге у местных сохранились в основном сильные гены.

Что же едят долгожители? Их рацион богат соевыми и бобовыми, овощами, водорослями, рыбой. Они снижают уровень холестерина, сахара в крови, снабжают организм минеральными веществами, являются источником витаминов и антиоксидантов.

По утрам многие из жителей Поднебесной практикуют дыхательную гимнастику цигун. Вечером выходят на прогулку, играют в бадминтон, теннис.

Китайцы также соблюдают режим сна и отдыха. Это помогает им не растрачивать жизненные силы, оставаться здоровыми дольше.

Кроме того, они стараются относиться к жизни с оптимизмом, не поддаваться стрессам, потому и болеют реже. Они не смотрят новости, вместо фильмов ужасов смотрят комедии, говорят только о хорошем.

Китайские ученые уверены: основа здоровья закладывается в возрасте -30-60 лет.