Британский генерал Бэрронс: Россия изменит ход спецоперации за счет усиления воздушно-космических сил
Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Россия сможет подавить украинскую ПВО за счет укрепления своих воздушно-космических сил.
По его словам это изменит ход спецоперации и позволит российским военным получить преимущество.
Бэрронс отметил, что пока российские вертолеты и самолеты не слишком активно привлекались к участию в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала поддержку странам, которые передадут Украине свои истребители.
Опубликовано: Светлана Репина
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