Британский генерал Бэрронс: Россия изменит ход спецоперации за счет усиления воздушно-космических сил

Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Россия сможет подавить украинскую ПВО за счет укрепления своих воздушно-космических сил.

По его словам это изменит ход спецоперации и позволит российским военным получить преимущество.

Бэрронс отметил, что пока российские вертолеты и самолеты не слишком активно привлекались к участию в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала поддержку странам, которые передадут Украине свои истребители.