Американский разведчик Риттер: США не станут помогать Украине захватывать Крым
Экс-офицер разведки Корпуса американской морской пехоты Скотт Риттер считает, что США не будут помогать Украине в захвате Крыма, несмотря на уверенность Зеленского в обратном.
Риттер признал, что на Западе неоднократно подтверждали, что Крым принадлежит Украине и должен быть ее территорией.
При этом он подчеркнул, что на самом деле за такими заявлениями ничего не стоит, а риторика США никак не приближает Украину к победе.
Визит Джо Байдена в Киев Риттер назвал подтверждением союзничества, однако выразил уверенность в том, что за этой поездкой не последуют реальные действия.
Опубликовано: Светлана Репина
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