Bloomberg: во второй половине 2023 года доллар заметно ослабеет

Агентство Bloomberg прогнозирует серьезное ослабление доллара во второй половине текущего года.

Аналитики считают, что это принесет пользу мировой экономике и поможет справиться с растущей инфляцией.

Многие инвесторы верят в ослабление американского доллара, поскольку цикл повышения ставок ФРС США уже закончился.

Между тем в других странах финансовые регуляторы ужесточают монетарную политику, поэтому их валюты будут укрепляться.