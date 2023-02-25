Bloomberg: во второй половине 2023 года доллар заметно ослабеет
Агентство Bloomberg прогнозирует серьезное ослабление доллара во второй половине текущего года.
Аналитики считают, что это принесет пользу мировой экономике и поможет справиться с растущей инфляцией.
Многие инвесторы верят в ослабление американского доллара, поскольку цикл повышения ставок ФРС США уже закончился.
Между тем в других странах финансовые регуляторы ужесточают монетарную политику, поэтому их валюты будут укрепляться.
Опубликовано: Светлана Репина
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