Власти Венгрии предложили главе МИД Словакии сходить к врачу в ответ на нецензурные слова в адрес Орбана

2023-02-25 20:58

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйях считает, что руководителю МИД Словакии Растиславу Качеру следует обратиться со своими проблемами к врачу.

Так в Венгрии отреагировали на нецензурные заявления Качера в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Гуйях считает, что в словацкое правительство временами попадают дураки, и вообще коалиционное правительство страны временное.

Ранее Растислав Качер послал Виктора Орбана матом из-за его позиции по украинскому конфликту.

Опубликовано: Светлана Репина








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