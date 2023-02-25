Власти Венгрии предложили главе МИД Словакии сходить к врачу в ответ на нецензурные слова в адрес Орбана
Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйях считает, что руководителю МИД Словакии Растиславу Качеру следует обратиться со своими проблемами к врачу.
Так в Венгрии отреагировали на нецензурные заявления Качера в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Гуйях считает, что в словацкое правительство временами попадают дураки, и вообще коалиционное правительство страны временное.
Ранее Растислав Качер послал Виктора Орбана матом из-за его позиции по украинскому конфликту.
Опубликовано: Светлана Репина
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