Минторг США запретил поставлять в Россию кофемашины и смартфоны

Минторг США сообщает о расширении ограничений на экспорт техники в Российскую Федерацию.

По новым правилам запрещаются поставки в РФ смартфонов, стоимость которых превышает 300 долларов, а также кофемашин для бытового использования.

Всего под ограничение попали 276видов техники, в том числе вентиляторы и кондиционеры определенной стоимости.

Запрещены поставки холодильников дороже 750 долларов, пылесосов и посудомоечных машин, печей СВЧ, принтеров и некоторых других видов техники.