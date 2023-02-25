Гиркин заявил, что для продолжения СВО России остается уповать на Китай

Российский военный блогер и бывший глава МО ДНР Игорь Гиркин заявил, что для успеха Москвы в спецоперации необходима помощь Китая.

Бывший офицер ФСБ неоднократно критиковал военные действия Кремля и его военачальников.

В своих последних комментариях в своем Telegram-канале, отрывок из которого был опубликован Фрэнсисом Скарром из BBC Monitoring, Гиркин сказал, что Китай «является единственной страной, которая может предоставить нам ленд-лиз для продолжения этой войны с любым уровнем успеха».

По его словам, этот ленд-лиз должен включать в себя боеприпасы, снаряды и артиллерийское топливо, «которых катастрофически не хватает».

