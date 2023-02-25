Французская журналистка Неан рассказала, почему западные танки бесполезны для Украины
2023-02-25 21:54
Журналистка из Франции Кристель Неан в интервью Sputnik рассказала, что поставки западных танков на Украине не просто не помогут ВСУ, но еще и доставят массу проблем.
По ее словам, трудности возникнут уже на этапе доставки боевых машин, поскольку украинские мосты не выдержат их веса.
В частности, большинство мостов на Украине рассчитаны на грузоподъемность всего в 50 тонн и не более.
Второй проблемой станут особые условия местности. Неан отметила, что танки Leopard и Abrams не смогут передвигаться через грязь.
Опубликовано: Светлана Репина