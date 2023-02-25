Немецкий политолог Кресс: Германия имеет право намного больше вмешиваться в украинский конфликт
2023-02-25 22:53
Немецкий политолог Клаус Кресс в интервью изданию Der Spiegel заявил, что Германия имеет право вмешиваться в украинский конфликт.
Он объяснил такую позицию правом ФРГ на коллективную самооборону, отметив, что препятствия для боле серьезного вмешательства создает нерешительность правящих кругов Германии.
Кресс уточнил, что ФРГ могла бы делать значительно больше в данном конфликте, чем позволяет себе сейчас.
Ранее глава Минобороны Германии анонсировал поставки на Украину танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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