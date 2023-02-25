Россия прекратила поставки сырой нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба»
2023-02-25 23:32
Российская нефть больше не поступает по трубопроводу «Дружба» в Польшу. Об этом рассказал глава нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек.
Он подчеркнул, что польская сторона заранее была полностью готова к прекращению таких поставок.
Обайтек уточнил, что Польша получала из России лишь 10% всего объема нефти, поступающего в страну.
По его словам, этот объем вполне реально получить из других источников, благодаря работе Польше по диверсификации поставок в последние несколько лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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