В Германии предложили распустить НАТО и создать вместо него систему коллективной безопасности
2023-02-26 00:02
Сопредседатель Левой партии ФРГ Джанин Висслер предложила распустить НАТО и создать вместо нее систему коллективной безопасности.
По ее мнению, к Альянсу есть много претензий, которые остаются актуальными даже в условиях украинского конфликта.
Висслер отметила, что в систему коллективной безопасности должны быть интегрированы все основные страны.
Она также подчеркнула, что Североатлантический альянс ведет войны, которые противоречат нормам международного права.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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