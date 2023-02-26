В Германии предложили распустить НАТО и создать вместо него систему коллективной безопасности

2023-02-26 00:02

Сопредседатель Левой партии ФРГ Джанин Висслер предложила распустить НАТО и создать вместо нее систему коллективной безопасности.

По ее мнению, к Альянсу есть много претензий, которые остаются актуальными даже в условиях украинского конфликта. 

Висслер отметила, что в систему коллективной безопасности должны быть интегрированы все основные страны.

Она также подчеркнула, что Североатлантический альянс ведет войны, которые противоречат нормам международного права.

Опубликовано: Светлана Репина








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