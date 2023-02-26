Британский авианосей успешно поразил надувной «помидор-убийцу»
2023-02-26 00:12
Экипаж британского флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth сообщил в соцсетях об успешной поражении мишени.
Это была учебная надувная мишень, которую называют «помидором-убийцей». Экипаж пишет, что успешная атака была заслугой каждого из них.
В сети также опубликованы кадры, на которых видно поражение большой надувной мишени из орудий авианосца.
HMS Queen Elizabeth оснащен семью пушками и может вместить до 40 самолетов одновременно.
Опубликовано: Светлана Репина