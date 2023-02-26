Еврокомиссия: новые санкции ограничивают почти половину экспорта из ЕС в Россию

Согласно пресс-релизу, распространенному Еврокомиссией, введение нового пакета санкций приведет к ограничению почти половины экспорта из ЕС в Россию.

По данным ЕК, в 2021 году совокупная стоимость товаров, на которые теперь будут действовать ограничения, составляла 11,4 млрд евро.

При этом девятью предыдущими пакетами санкций Евросоюз добился ограничения экспорта в РФ на 32,5 млрд долларов.

Кроме того, санкции распространяются на импорт из России на 1,3 млрд евро и дополняют введенные ранее санкции на 90 млрд евро.