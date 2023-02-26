В Венгрии заявили, что НАТО мог предотвратить украинский конфликт

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш считает, что у НАТО была возможность предотвратить конфликт на Украине.

Он признал, что в юридическом плане ответственность за этот конфликт несет России, однако с политической точки зрения все не так однозначно.

Гуйяш сказал, что Североатлантическому альянсу следовало гарантировать, что в долгосрочной перспективе Украина не станет его членом.

Он также призвал прекратить поставки оружия на Украину и начать мирные переговоры.