МК: в Китае неожиданно объявили о завершении пандемии коронавируса

Издание «Московский комсомолец» пишет, что китайские власти неожиданно сообщили о завершении пандемии COVID-19.

Это заявление прозвучало после заседания Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, на котором председательствовал Си Цзиньпин.

Китайские СМИ пишут, что страна идеально справилась с возвращением к нормальной жизни после пандемии.

Однако данные о количестве заболевших коронавирусом теперь засекречены. При этом в Компартии утверждают, что быстрому завершению пандемии способствовали правильные решения ЦК.