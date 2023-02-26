МК: в Китае неожиданно объявили о завершении пандемии коронавируса
2023-02-26 00:57
Издание «Московский комсомолец» пишет, что китайские власти неожиданно сообщили о завершении пандемии COVID-19.
Это заявление прозвучало после заседания Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, на котором председательствовал Си Цзиньпин.
Китайские СМИ пишут, что страна идеально справилась с возвращением к нормальной жизни после пандемии.
Однако данные о количестве заболевших коронавирусом теперь засекречены. При этом в Компартии утверждают, что быстрому завершению пандемии способствовали правильные решения ЦК.
Опубликовано: Светлана Репина