Украинская армия взорвала дамбу в Артемовске, создавая преграду на пути российских войск

По сообщению РИА Новости, украинские военные стремятся преградить путь для российской армии, поэтому взорвали дамбу.

Чтобы приостановить наступление российских войск украинские военные формирования осуществили подрыв дамбы "в подконтрольной Киеву части Артемовска".

Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник. Как добавил источник, подробности совершенной ВСУ диверсии пока не предоставлены.