Лукашенко: Украина не намерена открывать второй фронт в Приднестровье
Президент Беларуси выразил сомнения по поводу того, что украинская сторона собирается открыть второй фронт в районе Приднестровья.
Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства в беседе с журналистами в спортивном комплексе "Раубичи" высказал свое мнение о Приднестровье, которое представители СМИ назвали потенциальной горячей точкой в нашем регионе.
Президент сообщил, что не верит в открытие второго фронта Украиной, потому что "это им невыгодно".
Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт.
В Приднестровье расположены российское вооружение и техника, а также отряды личного состава, которые находятся в боевое готовности.
На это указал Александр Лукашенко. Армия РФ готова дать отпор и тогда ВСУ "мало не покажется".
Ситуация в Приднестровье нужна Западу для дестабилизации обстановки, так считает белорусский президент. И если украинцы развяжут там второй фронт, то для них "это смерти подобно".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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