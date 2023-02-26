Лукашенко: Украина не намерена открывать второй фронт в Приднестровье

Президент Беларуси выразил сомнения по поводу того, что украинская сторона собирается открыть второй фронт в районе Приднестровья.

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в беседе с журналистами в спортивном комплексе "Раубичи" высказал свое мнение о Приднестровье, которое представители СМИ назвали потенциальной горячей точкой в нашем регионе.

Президент сообщил, что не верит в открытие второго фронта Украиной, потому что "это им невыгодно".

Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт.

В Приднестровье расположены российское вооружение и техника, а также отряды личного состава, которые находятся в боевое готовности.

На это указал Александр Лукашенко. Армия РФ готова дать отпор и тогда ВСУ "мало не покажется".

Ситуация в Приднестровье нужна Западу для дестабилизации обстановки, так считает белорусский президент. И если украинцы развяжут там второй фронт, то для них "это смерти подобно".