Возле российского посольства в Берлине установили подбитый российский танк, развернув его дулом в сторону здания посольства. Провокацию организовали в поддержку ВСУ. Но план провалился: жители принесли к танку цветы.

Жители Берлина пришли к танку с цветами, чтобы возложить их в память погибших российских солдат.

Провокационная акция переросла в мирный протест. Живые букеты приносили как немцы, так и живущие в Германии русские.

На подбитом танке, установленном дулом к российскому посольству развевался украинский флаг.

Кто-то из пришедших на мирный митинг залез на танк и сорвал флаг под бурные аплодисменты собравшихся.

Боевую машину за несколько часов всю усыпали цветами, а вместо украинского флага установили российский, который в скором времени был снят сотрудниками местной полиции.

Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки.

Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи.

Пришедшие к танку люди говорили, говорили, что это не их война, и выступали с призывом к Олафу Шольцу остановить поставки вооружения для армии ВСУ.