Компания Orlen: Россия больше не будет поставлять нефть в Польшу

Председатель правления концерна Orlen Даниэль Обайтек сообщил об этом в социальных сетях.

Новость приводится РИА Новости. Руководитель нефтеперерабатывающей компании подчеркнул, что Польша готовилась к такому исходу.

Также Даниэль Обайтек добавил, что Orlen продолжает поставку сырья в достаточном объеме.

По словам главы концерна, с недавних пор поляки получали лишь около 10% нефти из России. Эту часть легко можно восполнить поставками из других направлений.

На это направлена политика диверсификации, которой компания Обайтека придерживается последние годы.

В начале этого года польский концерн решил не продлевать контракт с "Роснефтью". Эта компания снабжала Польшу нефтью в объеме 300 тысяч тонн ежемесячно.