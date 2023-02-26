Минторг США запретил поставки кофемашин и смартфонов в Россию и Беларусь, ужесточив санкции на экспорт

Усугубление ограничительных мер в отношении России и Беларуси привело к запрету на поставки кофемашин и смартфонов, а также некоторых других предметов бытового назначения.

Санкции на экспорт предметов роскоши были введены против РФ в марте 2022 года.

Сейчас Соединенные Штаты расширяют список ограничений, включив в него кофемашины, электрические тостеры, микроволновки, принтеры, смартфоны стоимостью более 300 долларов, вентиляторы, кондиционеры, холодильное оборудование дороже 750 долларов, электронные весы, которые стоят более 100 долларов, а также звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику.

Подобные ограничения коснутся и поставок в Беларусь.