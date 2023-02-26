Западные танки не смогут проехать по мостам Украины и утонут в грязи

Такого мнения придерживается французская журналистка Кристель Неан. Объяснение представительницы иностранных СМИ привели в издании Sputnik.

Кристель Неан полагает, что танкам, доставленным из стран Запада, будет сложно добраться до боевых позиций.

Причина заключается в том, что украинские мосты могут не выдержать вес военной техники. В большинстве своем они рассчитаны на нагрузку не более 50 тонн.

Французская журналистка также уверена, что массивные боевые машины, такие как Leopard или Abrams, буквально утонут в грязи, потому что не приспособлены к условиям украинских проселочных дорог.