Журналист Джош Роджин опубликовал статью для Washington Post, где утверждает, что депутаты Рады все чаще высказывают сомнения по поводу победы в военном конфликте с Россией.

По мнению обозревателя, почти все официальные представители украинской Рады, которых ему довелось встретить на конференции в Мюнхене, не согласились с позицией вице-президента США Камалы Харрис.

Политик заявила, что в разгоревшемся кризисе время находится не на стороне Путина.

Джош Роджин отметил, что большинство украинских чиновников видят такой исход затянувшейся войны: победа России и потеря прежней Украины, той, какую ее все знали раньше.

По мнению журналиста, политиков Украины, тем не менее, волнует отсутствие поддержки плана Киева со тороны Белого дома.

Здесь подразумеваются активные боевые действия и исключение ситуации "затянувшегося тупика".