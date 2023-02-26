Ушел из жизни лидер группы «Трэш-шапито Кач» Сергей Смирнов

Известный рэпер, фронтмен «Трэш-шапито Кач» Сергей Смирнов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает Рамблер.

О трагической новости рассказал его друг, композитор Станислав Севостьянихин.

Мой близкий друг покинул юдоль скорбей. Поэт и музыкант Сергей Смирнов не дожил до своего 50-летия буквально год.

Мы бок о бок провели этот ярчайший отрезок земной, - написал он в соцсети.