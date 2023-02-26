Ушел из жизни лидер группы «Трэш-шапито Кач» Сергей Смирнов
2023-02-26 08:34
Известному поэту и музыканту было 49 лет. Трагическую новость сообщил его близкий друг Станислав Севостьянихин.
Известный рэпер, фронтмен «Трэш-шапито Кач» Сергей Смирнов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает Рамблер.
О трагической новости рассказал его друг, композитор Станислав Севостьянихин.
Мой близкий друг покинул юдоль скорбей. Поэт и музыкант Сергей Смирнов не дожил до своего 50-летия буквально год.
Мы бок о бок провели этот ярчайший отрезок земной, - написал он в соцсети.
Как отмечает 5-й Канал, причины смерти музыканта пока не называются.
Сергей Смирнов известен под псевдонимом Masterboy. Он создал рэп-группу «Трэш-шапито Кач», которая позиционировала свой стиль как «русский трэш».
Опубликовано: Светлана Гарусева