«Золотого медведя» Берлинского фестиваля удостоен французский документальный фильм о психиатрической лечебнице

Киносмотр прошел в 73-й раз, жюри в этом году возглавила звезда Голливуда, американская актриса Кристен Стюарт.

«Золотой медведь» - главный приз 73-го Берлинского кинофестиваля - достался документальной французской ленте «Адамант». Она рассказывает об уникальной психбольнице, построенной в Париже в 2019-м году, сообщает КП.

Клиника стоит на реке Сене и с берегом соединена мостиком. Поставил этот фильм классик современной документалистики 72-летний Николя Филибер.

Вторую по значению награду, Большой приз жюри, завоевала немецкая картина «Красное небо», которую снял Кристиан Петцольд. Это история о молодых людях, которые решили провести лето на Балтике и вступили в запутанные отношения.

"Бронзу" получил португалец Жоао Канижу - за картину «Жить плохо». Она рассказывает о несчастных женщинах из одной семьи, управляющих старым отелем. У одной из хозяек отеля биполярное расстройство, к ней в гости приезжает дочь, и конфликты обостряются…

Лучшим режиссером назван француз Филипп Гаррель, снявший «Ковш Большой Медведицы». Речь идет о династии кукольников, в картине снялись дети Гарреля - Луи, Эстер и Лена.

Приз за лучший сценарий отдан немецкой авангардистке Ангеле Шанелек - за фильм «Музыка». Это легенда о царе Эдипе в необычной инерпретации.

Приз лучшему исполнителю/исполнительнице главной роли получила юная София Отеро, которая сыграла в испанской драме «20 000 видов пчел». А лучшим исполнителем/исполнительницей роли второго плана стала немка Теа Эре («До конца ночи»).

Отдельного приза «за художественный вклад» удостоена оператор Элен Лувар, снявшая ленту «Диско бой».

Единственный российский фильм, представленный на киносмотре, назывался «Клетка ищет птицу» и вошел в программу Encounters («Встречи»). Его поставила Малика Мусаева - ученица Александра Сокурова. Он не удостоен призов.