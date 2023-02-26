По версии новостного издания Франции Valeurs Actuelles, россияне почти не почувствовали на себе экономических проблем и санкций, введенных странами Запада.

Как считает журналист, Мерьядек Раффре, уровень жизни российских граждан с момента начала СВО и после обрушившихся на страну санкций почти не изменился.

Россия смогла перестроить и адаптировать экономику под меняющиеся условия рынка.

По мнению Раффре, в Москве протекает обычная жизнь: "магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены".

Обозреватель отметил, что руководство России смогло справиться с инфляцией и стабилизировать рубль.

Ситуацию в промышленной отрасли катастрофической назвать нельзя.

На самом деле, по мнению Раффре, российский рынок покинули не так много западных компаний.

Французский журналист 20 лет проживает в Москве и с удовольствием замечает, что "любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене сопоставимой с парижской".

Автор статьи уверен, что поддерживать стабильную экономику в стране России помогает Китай.

Как заявлял сам президент РФ Владимир Путин, санкции тяжело ударили по мировой экономике, и главной мишенью для целей Запада стали миллионы обычных граждан, чей уровень жизни значительно ухудшился.

И все же, как полагает российский лидер, финансовая стабильность страны устояла против санкций, а вот Европа сама загнала себя в санкционный тупик.