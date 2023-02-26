Ким Кардашьян взяла крупный кредит, чтобы приобрести дом Синди Кроуфорд

Светская львица решила обзавестись особняком в популярном районе Малибу, но собственных средств на покупку звезде не хватило.

Кажется невероятным, но это правда: Ким Кардашьян взяла ипотеку, чтобы осуществить свое очередное желание.

Звезда реалити-шоу взяла в банке 48 миллионов долларов кредита, чтобы купить особняк за 70 миллионов, сообщает Космополитен.

Ранее этот дом в Малибу принадлежал модели Синди Кроуфорд. Ким при оформлении сделки воспользовалась услугами экс-менеджера Бритни Спирс.

Ставка и срок кредита, оформленного многодетной мамой, не разглашается.

Эксперты предполагают, что бизнес-вумен будет ежемесячно выплачивать около 300 тысяч долларов, и это без учета налогов и страховых выплат.

В новом доме Ким четыре спальни и пять ванных, территория семь тысяч квадратных метров. Дом находится недалеко от особняка бывшего мужа звезды - Канье Уэста.