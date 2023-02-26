Заместитель начальника военной разведки Украины нацелен на весеннее наступление

Заместитель начальника Службы военной разведки Украины Вадим Скибицкий ожидает, что весной этого года ВСУ начнет контрнаступление.

«Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению», — заявил Скибицкий газетам медиагруппы «Функе».

Однако точное время зависит от нескольких факторов, таких как поставка западного оружия, которое очень важно для Украины.

Скибицкий подчеркнул, что целью Украины является освобождение всей ее территории, включая полуостров Крым.