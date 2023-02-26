Берлин ожидает десятилетний конфликт с Москвой, заявил глава ассоциации Бундесвера

Глава ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер ожидает, что конфликт с Россией может затянуться еще на десятилетие для НАТО и Германии.

«Было бы наивно полагать, что война закончится в этом году», — сказал Вюстнер в интервью «Bild am Sonntag».

«Путин пока не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Внутри страны он готовит население России к долговременному системному конфликту с Западом. Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически объединиться с угрозами десятилетия», - сказал эксперт.

В этой связи Вюстнер призывает Бундесвер быстрее оснащаться и модернизироваться.

