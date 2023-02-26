«Я заболела»: экс-солистке группы SEREBRO Кате Кищук стало плохо после пожеланий смерти

Певица не уточнила, чем вызвана такая реакция пользователей соцсети, но позже удалила публикацию, как будто ничего и не было.

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук призналась, что недоброжелатели пожелали ей умереть. Буквально на другой день девушке стало плохо, сообщает 5-tv.ru.

Вчера мне много раз пожелали смерти. Сегодня я заболела. Совпадение? Так не думаю! — написала звезда в соцсети.

Она не уточнила, чем вызвана такая реакция ее врагов. Но позже вообще удалила публикацию, как будто ничего не рассказывала.

Не исключено, что таким образом артистка решила отвлечься от негатива. Вместе с тем, как считает издание, одной из причин резкой критики могло стать творчество Кати.

Девушка несколько лет назад переехала в Великобританию вслед за возлюбленным рэпером Slowthai. Там же родила сына Рейна. И после трехлетнего перерыва надумала возобновить карьеру певицы. Она взяла псевдоним К и отметила, что отныне ее песни зазвучат на английском языке.

Возможно, эти перемены в творчестве как раз и спровоцировали волну негатива. К слову, интернет-пользователи желают смерти певице не впервые. Подобное случилось год назад, когда Кищук резко высказалась в адрес России.