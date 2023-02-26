Без кофе и сока: диетолог рассказала, что не стоит есть на завтрак

Эксперты считают, что не стоит на голодный желудок пить крепкий кофе, сладкую газировку и есть сдобу.

Российский диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты нежелательно употреблять на голодный желудок, и почему, сообщает МК.

В интервью агентству «Прайм» эксперт уточнила: прежде всего надо исключить сок цитрусовых. Дело в том, что он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за которой появляется изжога.

Особенно это нужно помнить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Круглова также советует отказаться и от слишком крепкого кофе. Нежелательно пить с утра сладкую газировку, содержащую большое количество сахара. Кроме того, специалист не рекомендует есть на завтрак сдобную выпечку - это может вызвать изжогу, тяжесть и вздутие живота.

И особо предостерегла от алкоголя натощак: он станет большим ударом для всех органов и систем организма.