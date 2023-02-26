Военкор Стешин: из-за поставок танков Leopard на Украину Польша лишилась российской нефти

Военный корреспондент Дмитрий Стешин утверждает, что Польша столкнется с серьезными проблемами из-за поставок танков Leopard на Украину.

По его словам, из-за таких действий Польша уже осталась без российской нефти, которая больше не поставляется по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard-2 уже прибыли из его страны на Украину.

Накануне стало известно, что поставки российской нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» полностью прекращены.