Военкор Стешин: из-за поставок танков Leopard на Украину Польша лишилась российской нефти
2023-02-26 10:24
Военный корреспондент Дмитрий Стешин утверждает, что Польша столкнется с серьезными проблемами из-за поставок танков Leopard на Украину.
По его словам, из-за таких действий Польша уже осталась без российской нефти, которая больше не поставляется по трубопроводу «Дружба».
Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard-2 уже прибыли из его страны на Украину.
Накануне стало известно, что поставки российской нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» полностью прекращены.
Опубликовано: Светлана Репина