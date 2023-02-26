Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части

Президент РФ Владимир путин заявил, что коллективный Запад стремится разделить Россию на мелкие части для того, чтобы помыкать ею.

26 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что приоритетной целю коллективного Запада является раскассирование бывшего Советского Союза и его основной части - России.

Путин пояснил, что если западные страны смогут достичь данной цели, то они, может быть, примут страны Постсоветского пространства «в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно» для того, чтобы помыкать и поставить их под свой контроль.