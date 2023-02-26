Эксперты раскрыли секреты проращивания семян перца, который повысит урожайность

Эта культура требует хорошего ухода. Если проигнорировать какое-либо правило агротехники при выращивании овоща, можно много потерять при сборе урожая.

Как повысить качество семян перца, повлиять на их всхожесть и урожайность?

Прежде всего, нужно провести грамотную обработку семян. Для этого нужно взять 3 столовых ложки 3-процентной перекиси водорода. И в эту жидкость поместить семена на полчаса.

Затем - разложить посевной материал на влажный ватный диск, предварительно смоченный стимулятором роста. Все это поместить в контейнер, который лучше закрыть.

Емкость с семенами поставить в теплое место. Идеально, если температура при этом будет не ниже 25 градусов тепла.

Как только проклюнутся первые семядольные листочки, семена можно пересадить в тару с грунтом. Далее действовать по привычной схеме. И быть уверенным: отличный урожай обеспечен.