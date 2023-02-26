«Тотальный сбой»: у Романа Костомарова отказали многие органы

Организм легендарного фигуриста очень болезненно отреагировал на инфекцию. Спортсмен оказался в критическом состоянии.

Олимпийский чемпион попал в больницу с запущенной простудой, в московскую «Коммунарку» его перевели уже с двусторонней пневмонией. Из-за гангрены ему ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.

Кроме того, у спортсмена образовалась гематома, она привела к закупорке сосудов мозга. Олимпийский чемпион перенес два инсульта, у него перестал видеть правый глаз.

Роман продолжает находиться в реанимации, его ввели в медикаментозную кому. Таким образом врачи экономят ресурсы его организма.

Медики при этом отмечают, что иммунитет Костомарова очень снижен. Организм не в состоянии бороться с тяжелой болезнью, которая наносит удары по различным органам.

Произошел тотальный сбой, — признала врач-терапевт Ирина Ярцева. Почему организм таким образом отреагировал на ОРВИ? У него развивается всё и сразу, стремительно и тяжело. В норме у молодого здорового человека так не должно быть. А перед нами крепкий, закаленный человек — и тут отказ всех систем. Если человек отказался бороться и иммунитет ушел, тогда все действия бессильны, они дадут лишь временный результат.

Лечащие врачи фигуриста заявили, что пока не готовы выводить его из медикаментозного сна. По данным медиков, отек уже перешел в голову 46-летнего фигуриста.