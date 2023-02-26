Андре Вюстнер: Берлин ожидает десятилетний конфликт с Москвой

Глава ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер, являющийся авторитетным экспертом, ожидает, что конфликт с Россией может затянуться еще на десятилетие для НАТО и Германии.

«Было бы наивно полагать, что война закончится в этом году», — сказал Вюстнер в интервью «Bild am Sonntag».

«Путин пока не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Внутри страны он готовит население России к долговременному системному конфликту с Западом. Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически объединиться с угрозами десятилетия», - сказал эксперт.

В этой связи Вюстнер призывает Бундесвер быстрее оснащаться и модернизироваться.

«Мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время нам самим нужно улучшаться», — подчеркнул Вюстнер.

Полагать, что конфликт завершится в этом году, наивно, заявил офицер. По его словам, мир переживает десятилетие конфликта в Европе.

Также военный призвал НАТО объединиться с Германией, которой, по его мнению, нужно быстрее модернизировать вооружение, продолжая при этом поддерживать Украину.

Ранее экс-сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано заявил, что США могут решиться на войну с Россией из-а конфликта на Украине.

В течение своей карьеры Вюстнер занимал различные руководящие должности разного уровня. Wüstner была развернута за границей, как в Косово, и в качестве командира роты в танковых гренадеров в Афганистане.

Он закончил курс генерального и адмиралтейского штаба с международным участием в командной академии бундесвера (FüAkBw) в Гамбурге.

Вюстнер - лектор в Центре внутренней ориентации (ZInFü) в Кобленце и был приглашенным спикером на нескольких международных конференциях.

С 2008 года он был представителем комитета генерального омбудсмена при Федеральном министерстве обороны (GVPA) и, следовательно, постоянным гостем Консультативного совета внутреннего управления.